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40 минут назад

Военные рассказали о «лисичанском котле»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Российские военные рассказали о том, как замыкался «лисичанский котел».

Российские военные рассказали о «лисичанском котле»
Фото: ТАССТАСС

Ключевым населенным пунктом, за который шли бои, стало село Белогоровка, через него шла последняя полевая дорога, по которой отступали украинские военные. Штурмовала село группировка российских войск «О», передает РИА «Новости».

«Используя «дымы» 3Д6 (дымовая граната), чтобы их наводящие ПТУРы (противотанковые комплексы) нас не поразили, мы зашли в населенный пункт Белогоровка... Группировка «Отважные» – не просто так нас называют, – свою задачу выполнила в полном объеме, потому что данная группировка на данных фронтах выполняла основную задачу», – рассказал российский военный о подробностях боя.

Третьего июля войска группировки «О» окончательно установили контроль над Белогоровкой и водрузили на администрации населенного пункта российский флаг. Тем самым был освобожден последний населенный пункт на территории ЛНР.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска. В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.

Армия,Родион Мирошник,Владимир Зеленский,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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