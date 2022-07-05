Российские военные рассказали о «лисичанском котле»

«Используя «дымы» 3Д6 (дымовая граната), чтобы их наводящие ПТУРы (противотанковые комплексы) нас не поразили, мы зашли в населенный пункт Белогоровка... Группировка «Отважные» – не просто так нас называют, – свою задачу выполнила в полном объеме, потому что данная группировка на данных фронтах выполняла основную задачу», – рассказал российский военный о подробностях боя.