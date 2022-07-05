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32 минуты назад

В США раскрыли планы НАТО в случае применения Россией ядерного оружия

Елена Прошина

Если Россия применит ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, то НАТО окажется в тупике из-за противоречия своих целей, сообщает news.ru со ссылкой на заявление американского политолога Ричарда Беттса.

В США раскрыли планы НАТО в случае применения Россией ядерного оружия
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, Североатлантический альянс захочет ограничить превосходство Москвы после такого удара, но Альянс также будет стремиться к деэскалации. При этом не исключен вариант, при котором стороны могут начать полномасштабное ядерное противостояние.

Единству НАТО предрекли конец из-за России

В случае нанесения РФ ядерного удара у НАТО будут две противоречащие друг другу цели. С одной стороны, альянс захочет свести на нет любую стратегическую выгоду, которую Москва могла бы получить от взрыва, а, с другой стороны, он захочет избежать дальнейшей эскалации, — считает журналист.

По его словам, у НАТО в этом случае будут три варианта ответа на такой удар: осуждение без военной конфронтации, ответный ядерный удар, а также вступление в военные действия без применения ядерного оружия. Беттс считает, что самый приемлемый из вариантов – последний.

Ранее командующий люфтваффе, генерал-лейтенант Инго Герхартц заявил, что странам НАТО необходимо быть готовыми к применению ядерного оружия против России, в случае необходимости.

Армия,НАТО,
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