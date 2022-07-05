В США раскрыли планы НАТО в случае применения Россией ядерного оружия

Если Россия применит ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, то НАТО окажется в тупике из-за противоречия своих целей, сообщает news.ru со ссылкой на заявление американского политолога Ричарда Беттса.

По его словам, Североатлантический альянс захочет ограничить превосходство Москвы после такого удара, но Альянс также будет стремиться к деэскалации. При этом не исключен вариант, при котором стороны могут начать полномасштабное ядерное противостояние.

В случае нанесения РФ ядерного удара у НАТО будут две противоречащие друг другу цели. С одной стороны, альянс захочет свести на нет любую стратегическую выгоду, которую Москва могла бы получить от взрыва, а, с другой стороны, он захочет избежать дальнейшей эскалации, — считает журналист.

По его словам, у НАТО в этом случае будут три варианта ответа на такой удар: осуждение без военной конфронтации, ответный ядерный удар, а также вступление в военные действия без применения ядерного оружия. Беттс считает, что самый приемлемый из вариантов – последний.