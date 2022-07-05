Стало известно о начале главной битвы за Донбасс

Лисичанск и вся Луганская Народная Республика освобождены от украинского режима, далее следует чистка Донецкой Народной Республики, а битва за Славянск фактически стала борьбой за весь Донбасс, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
«Лисичанск, а вместе с ним и вся Луганская Народная Республика освобождены от формирований киевского режима. Дальше — битва за ДНР. Впереди Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Авдеевка. И это не просто название городов. Тысячи бойцов армии ДНР 8 лет мечтают вернуться домой, на родную землю. Как только эта часть Донбасса будет освобождена, жители Донецка смогут проснуться в мирном городе», — написал журналист.
По его словам, военнослужащие ДНР на протяжении восьми лет жаждут вернуться домой, «на родную землю». Борьба за Славянск — это главная битва за Донбасс, считает Поддубный. Он также выразил уверенность, что на примере освобождения Лисичанска можно сделать вывод о том, что Вооруженные силы Украины находятся в плачевном положении.
«Ну и конечно битва за Славянск по-сути битва за весь Донбасс. Уже в Лисичанске стало понятно, что противник поломался. Морально-психологическое состояние боевиков на дне. Надо бить дальше. И гнать до талого», — отметил военкор.