Стало известно о начале главной битвы за Донбасс

«Лисичанск, а вместе с ним и вся Луганская Народная Республика освобождены от формирований киевского режима. Дальше — битва за ДНР. Впереди Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Авдеевка. И это не просто название городов. Тысячи бойцов армии ДНР 8 лет мечтают вернуться домой, на родную землю. Как только эта часть Донбасса будет освобождена, жители Донецка смогут проснуться в мирном городе», — написал журналист.