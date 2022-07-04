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29 минут назад

Зеленский распорядился создать 14 военных администраций в Донецкой области

Вечерняя Москваиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в 14 подконтрольных Киеву пунктах Донецкой области. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе украинского президента.

Зеленский распорядился создать 14 военных администраций в Донецкой области
Фото: ReutersReuters

Речь идет о Бахмутской, Великоновоселковской, Звановской, Комарской, Краматорской, Кураховской, Лиманской, Николаевской, Святогорской, Северской, Соледарской, Часовоярской, Черкасской и Шаховской администрациях, передает ТАСС.

До этого стало известно, что союзные силы России и Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль город Лисичанск. Однако во время своего ухода украинские военнослужащие взорвали часть административных зданий, в том числе и мэрию.

1 июля бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер заявил, что Зеленский «сошел с ума», потому что требует от Запада эскалации ситуации на территории своей страны вместо призывов к миру.

По словам экс-чиновника, на саммите НАТО в Мадриде украинский лидер призвал военный блок вступить в открытый конфликт с Россией.

Армия,Вилли Виммер,Владимир Зеленский,НАТО,
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