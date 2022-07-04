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2 часа назад

МО РФ заявило, что неонацисты планируют взорвать мосты в Сумской области

ТАССиещё 3

Украинские неонацисты заминировали мосты через реку в Сумской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах. Об этом сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны заявило о планах украинских военных взорвать мосты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры", - отметил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Генерал-полковник подчеркнул, что российская сторона не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры в ходе спецоперации и исключительно гуманно относится к мирному населению.

Армия,Михаил Мизинцев,Верховный суд,Минобороны России,НЦУО РФ,
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