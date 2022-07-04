Минобороны заявило о планах украинских военных взорвать мосты

Украинские неонацисты заминировали мосты через реку в Сумской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах. Об этом сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры", - отметил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
Генерал-полковник подчеркнул, что российская сторона не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры в ходе спецоперации и исключительно гуманно относится к мирному населению.