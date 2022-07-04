«Поставки оружия Западом на Украину носят хаотический характер»

«Украина получила очень хорошее оружие, но далеко не все из полученного способно стрелять в руках украинских военных. Пригнали гаубицы, в которых никто разобраться толком не может, инструкции либо на английском, либо на немецком языке. Чему-то научили командиров, отдельных военных, а для остальных это просто «темный лес». Поэтому эти гаубицы легко обнаруживают свои позиции, которые тут же накрывает российская артиллерия. Есть также такой важный нюанс, как разность калибров орудий. Стандарт НАТО – 155-мм, в отличие от основного боеприпаса украинской армии в 152-мм, который ни в немецкую, ни в американскую гаубицу не вставишь», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.