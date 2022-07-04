Путин предложил дать отдохнуть военным, которые участвовали в боях за ЛНР

Подразделения ВС России, принимавшие участие в штурме Лисичанска, должны отдохнуть и восстановить боевые возможности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что продолжается наступление сил ЛНР уже на территории ДНР. При этом в Киеве заявляют, что оставление Лисичанска Вооруженными силами Украины – успешная операция, а отступление провели, чтобы спасти военных.

Фото: Александр Река/ТАСС Александр Река/ТАСС

Подразделения Вооруженных сил РФ, принимавшие участие боях в Луганской области, должны отдохнуть и восстановить боеспособность. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает РИА «Новости».

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«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — сказал глава государства.

Путин заявил, что прочие воинские соединения, включая группировки «Восток» и «Запад», должны выполнять свои задачи «по ранее утвержденному плану, по единому замыслу». Он также выразил надежду, что на их направлениях все будет происходить «так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени».

Накануне, 3 июля, глава Минобороны Шойгу доложил Путину о взятии под контроль всей территории Луганской народной республики (ЛНР). Были взяты также город Лисичанск и окружавшие его населенные пункты – последние, которые в ЛНР занимали украинские войска.

В их числе – город Новодружеск, поселки Белогоровка и Малорязанцево, а также село Белая гора. Общая площадь занятых ЛНР территорий составляет 182 кв. км, сообщил Шойгу.

Оценил значение взятия Лисичанска и зампред Совбеза, экс-президент РФ Дмитрий Медведев — в своем Telegram-канале.

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что силы Народной милиции ЛНР продолжают наступление на Северск в ДНР.

«Сейчас идет уже работа по направлению на Северск — это ближайший населенный пункт, который организационно связан с Лисичанском <...> Сейчас перед нашей Народной милицией стоит задача продвижения в этом направлении, поэтому, наверное, отдыхать будем немножко позже», — заявил луганский дипломат.

Он добавил, что подразделения ЛНР также ведут боевые действия в соседней Харьковской области.

«Удачная операция»

Киев считает, что войска Украины ушли из Лисичанска, чтобы сохранить жизни своих военнослужащих на фоне численного превосходства России и ЛНР. В Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные покинули город «вынужденно», исходя из соотношения сил с Россией.

Украинское командование утверждает, что у российских войск кратное превосходство в количестве артиллерии, авиации, реактивных систем залпового огня и в численности личного состава.

«Продолжение обороны города привело бы к фатальным последствиям. Ради сохранения жизни украинских защитников было принято решение уйти», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом накануне отметил, что в окрестностях Лисичанска еще идут бои, поэтому «пока нельзя говорить о взятии Лисичанска под контроль российскими силами».