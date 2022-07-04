Украинские военные обстреляли Снежное в ДНР из РСЗО HIMARS

«По данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, находясь на своих позициях в районе н.п. Константиновка, противник произвёл запуск ракет из РСЗО M142 HIMARS, поставляемых ВФУ странами НАТО, по н.п. Снежное», — говорится в сообщении в Telegram.