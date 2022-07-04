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12 минут назад

СМИ: передовая в Донбассе стала «адом на земле» для украинских военных

Газета.Ru

Возвращающиеся с передовой в Донбассе украинские военные назвали службу на восточном фронте "адом на земле". Об этом сообщает британская газета The Independent.

Передовая в Донбассе стала «адом на земле» для украинских военных
Фото: Andriy Dubchak/APAndriy Dubchak/AP

Как пишет издание, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказывают в интервью, что по телевидению транслируется совсем иная картина происходящего. По словам одного из бойцов, официальные данные Киева о погибших среди ВСУ не сходятся с реальным состоянием дел.

Так, власти заявляют о гибели каждый день от 100 до 200 украинских солдат. При этом украинский военный утверждает, что только его соединение потеряло 150 человек в первые три дня сражения. Бомбардировки настолько непрекращающиеся, что единственный выход — лечь в траншею, ждать и молиться, говорят другие бойцы ВСУ. Он также рассказал, что вывозить раненых с поля боя они могли только ночью из-за обстрелов, прекращения которых иногда приходилось ждать по несколько дней.

Командирам все равно, что психологически ты сломлен и если у тебя руки-ноги на месте, то ты должен вернуться в строй, добавил он.

По словам других военных, которые работали в офисе и не имели какого-либо боевого опыта, сразу же после начальной подготовки их отправили на передовую, где они столкнулись с ужасной организацией и нелогичными решениями руководства. Они подчеркнули, что многие из их батальона отказались сражаться.

Украинские военные также рассказали о пыпытках найти положительные моменты в дружбе с сослуживцами, однако иногда приходится наблюдать их смерть. Как подчеркнул бывший учитель из Славянска, вряд ли чья-то психика выдержит такой стресс, увиденные трупы и оторванные конечности. При этом он добавил, что у него есть мотивация защищать свою страну.

Ранее NYT сообщал, что в Донбасс отправляют неподготовленных участников теробороны с Западной Украины.

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