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33 минуты назад

Шойгу доложил Путину о потерях украинской армии

Алиса Селезнёва

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы Украины за две недели потеряли 5469 человек. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Он отметил, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

Сегодня министр обороны России доложил главе государства о потерях, которые понесли ВСУ при освобождении Луганской Народной Республики союзными войсками.

«Общие потери Вооруженных сил Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные — 2218, санитарные — 3251», - заявил глава Минобороны.

Он также отметил, что в боях были уничтожены 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, 69 дронов. Также украинская армия потеряла шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности.

В офисе Зеленского озвучили требования к России

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по «демилитаризации и денацификации» Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также констатировал, что Россия не оставили другого выбора.

Армия,Политика,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Верховный суд,
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