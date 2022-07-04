Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы Украины за две недели потеряли 5469 человек. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Он отметил, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

Сегодня министр обороны России доложил главе государства о потерях, которые понесли ВСУ при освобождении Луганской Народной Республики союзными войсками.

«Общие потери Вооруженных сил Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные — 2218, санитарные — 3251», - заявил глава Минобороны.

Он также отметил, что в боях были уничтожены 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, 69 дронов. Также украинская армия потеряла шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности.