Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы Украины за две недели потеряли 5469 человек. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Он отметил, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.
Сегодня министр обороны России доложил главе государства о потерях, которые понесли ВСУ при освобождении Луганской Народной Республики союзными войсками.
«Общие потери Вооруженных сил Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные — 2218, санитарные — 3251», - заявил глава Минобороны.
Он также отметил, что в боях были уничтожены 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, 69 дронов. Также украинская армия потеряла шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по «демилитаризации и денацификации» Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также констатировал, что Россия не оставили другого выбора.