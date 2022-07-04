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39 минут назад

Минобороны России сообщило о потере Украиной управления отступающими из ЛНР войсками

RT на русском

В результате успешного наступления ВС России в Луганской Народной Республике украинское командование потеряло управление отступающими войсками.

«Украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны», — заявили в ведомстве.

Ранее Генштаб украинских войск подтвердил отход украинских подразделений из Лисичанска в Луганской Народной Республике.

В офисе Зеленского озвучили требования к России

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

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