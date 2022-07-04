Украинские войска обстреляли Горловку

Военные силы Украины обстреляли Горловку. Было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

Фото: Reuters Reuters

Как говорится в сообщении, обстрел был зафиксирован со стороны вооруженных формирований Украины после трех часов ночи по направлению: н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. шахты Гагарина). Отмечается, что всего было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров.