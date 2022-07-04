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40 минут назад

Украинские войска обстреляли Горловку

Елена Прошина

Военные силы Украины обстреляли Горловку. Было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

Украинские войска обстреляли Горловку
Фото: ReutersReuters

Как говорится в сообщении, обстрел был зафиксирован со стороны вооруженных формирований Украины после трех часов ночи по направлению: н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. шахты Гагарина). Отмечается, что всего было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров.

Горловка расположена в 50 километрах к северу от Донецка.

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