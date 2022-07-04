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1 час назад

Посол Сирии заявил о превращении Украины в центр скопления террористов

Lenta.ruиещё 7

Западные страны при поддержке со стороны Турции привлекают наемников из запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) для участия в боевых действиях на Украине. Об этом заявил сирийский посол в Москве Риад Хаддад.

Посол Сирии заявил о превращении Украины в центр скопления террористов
Фото: ТАССТАСС

«Мы не удивлены тем, что США, Запад и Турция переправляют из Идлиба на Украину боевиков террористических организаций, так как эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов. Таким образом они превращают Украину в центр скопления террористов и наемников, не осознавая негативных последствий, которые такая политика повлечет за собой для безопасности в мире», — отметил дипломат.

Ранее глава пресс-бюро службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов заявил, что при содействии американских спецслужб около 60 боевиков ИГ в возрасте 20-25 лет были освобождены из тюрем, находящихся под контролем сирийских курдов. В СВР имеется информация, что их отправили на обучение в район военной базы США «Эт-Танф» у границы Сирии с Иорданией и Ираком, после чего боевиков перебросят на Украину.

Армия,Сергей Иванов,СВР России,Исламское государство,
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