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1 час назад

Business Insider: Украина отказывается от западных БПЛА

Майк Габриелян

Украинская армия перестает использовать американские и турецкие дроны из-за их беззащитности перед российской ПВО. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на оборонных экспертов, изучающих применение беспилотников в боях.

Business Insider: Украина отказывается от западных БПЛА
Фото: CC BY-SA 4.0 / BayhalukCC BY-SA 4.0 / Bayhaluk

«Эксперты рассказали, что чудо-оружие беспилотников становится все более неэффективным, потому что Россия улучшила свои системы защиты, она сбивает и глушит многие украинские беспилотники», - пишет издание.

Сэмюэл Бендетт, эксперт по беспилотным системам Центра военно-морского анализа рассказал, что российские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны стали «лучше организованы и развернуты по сравнению с предыдущими месяцами».

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По словам Бендетта, российские силы используют радары раннего предупреждения для обнаружения беспилотников и системы радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушить и нарушить их связь.

В частности, беспилотники уничтожают ракетный комплекс «Тор», и система радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4»

«Украинские силы сейчас ограничивают использование дронов, потому что российским войскам легче им помешать, а потеря дронов обходится дорого», - резюмируют эксперты.

Так, США планировали отправить Киеву разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle, которые превосходят характеристиками турецкие Bayraktar Однако неназванные источники в Киеве заявили, что аппарат стоимостью десять миллионов долларов собьют во время первого же вылета.

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