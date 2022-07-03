Оценены сроки окончания спецоперации после взятия под контроль ЛНР

«Луганская народная республика освобождена, это важное и знаковое событие. Но это одно из событий в череде тех, которыми ознаменована специальная военная операция. Цели ее обозначены, и она далеко не завершена. Она будет продолжаться. Цели остались те же, которые были провозглашены Российской Федерацией, никто от них не отступает. Этот этап важный, знаковый, символический, но всего лишь один этап», — сказал парламентарий.