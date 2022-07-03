Украинские войска понесли критические потери в ходе специальной военной операции, в том числе при столкновениях с Народной милицией Луганской народной республики (НМ ЛНР). Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в НМ ЛНР, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что «противник несет критические потери в живой силе и бронетехнике». При этом точные данные о потерях в ВСУ пока не раскрываются. Украинские военные также бросают иностранную технику, которая использовалась в боях, добавили в Народной милиции ЛНР.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал фантастикой действия российских военных в Лисичанске. Он заявил, что город взят под контроль военных. «Он еще не освобожден, к сожалению, но то, что делают наши ребята, — это фантастика», — восхитился Мирошник.

О том, что Лисичанск взят под контроль союзных сил, стало известно в субботу, 2 июля. Как отмечал чеченский лидер Рамзан Кадыров, подразделения союзных войск находятся в центре города. Он заявил, что «Ахмат» совместно с Народной милицией ЛНР зачищают город от украинских военных, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств.

Позднее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сказал, что в Лисичанске все еще остаются локальные очаги сопротивления силовиков Украины, однако они незначительные. Он добавил, что «националисты полностью утратили боеспособность и потеряли управление» в городе.