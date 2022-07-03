В Народной милиции Луганской народной республики заявили о критических потерях в рядах ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, украинские военные в ходе боев с Народной милицией (НМ) ЛНР бросают иностранное вооружение и несут критические потери.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник несет критические потери в живой силе и бронетехнике, а также бросает иностранное вооружение», — заявили в оборонном ведомстве республики.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт. По его мнению, с украинской стороны скоро будет некому воевать, а силы территориальной обороны не смогут заменить армию.