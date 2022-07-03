В Финляндии захотели поставить базу НАТО на границе с РФ

Мэр финского города Лаппеенранта в Южной Карелии Киммо Ярву предложил создать базу НАТО в городском аэропорту. По словам мэра, это придаст гражданам чувство безопасности.

«Я вот думал, например, об аэропорте. Он, безусловно, доступен, если силы обороны того пожелают. Прогресс в членстве в НАТО дал надежду всей Южной Карелии. Например, это дает чувство безопасности и доверия», — передает слова Ярвы агентство Yle.

Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. 2 июля президент США Джо Байден направил в конгресс письма о приеме этих стран в Альянс, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ зеркально отреагирует на размещение военной инфраструктуры в Финляндии, сообщает «Национальная служба новостей».