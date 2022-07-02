Минобороны заявило о размещении ВСУ оружия в лицее Харькова

Минобороны России заявило о размещении Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружия в техническом лицее № 173 города Харькова. Об этом сообщил глава Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.
По словам Мизинцева, украинские силы оборудовали в лицее опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию.
Кроме того, ВСУ обстреляли артиллерией жилые кварталы Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) с целью обвинить в этом российских военных. В результате погибла женщина, около 10 человек получили ранения. Помимо этого, украинские силы заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте, а также оборудовали огневые позиции в Константиновке.