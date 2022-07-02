Минобороны заявило о размещении ВСУ оружия в лицее Харькова

Кроме того, ВСУ обстреляли артиллерией жилые кварталы Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) с целью обвинить в этом российских военных. В результате погибла женщина, около 10 человек получили ранения. Помимо этого, украинские силы заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте, а также оборудовали огневые позиции в Константиновке.