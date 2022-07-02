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1 час назад

Минобороны заявило о размещении ВСУ оружия в лицее Харькова

Lenta.ru

Минобороны России заявило о размещении Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружия в техническом лицее № 173 города Харькова. Об этом сообщил глава Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Минобороны заявило о размещении ВСУ оружия в лицее Харькова
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look PressKonstantin Kokoshkin / Global Look Press

По словам Мизинцева, украинские силы оборудовали в лицее опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию.

Кроме того, ВСУ обстреляли артиллерией жилые кварталы Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) с целью обвинить в этом российских военных. В результате погибла женщина, около 10 человек получили ранения. Помимо этого, украинские силы заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте, а также оборудовали огневые позиции в Константиновке.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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