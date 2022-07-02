В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Кадыров сообщил о взятии под контроль Лисичанска

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска взяли под контроль город Лисичанск на северо-западе Луганской области.

Кадыров сообщил о взятии под контроль Лисичанска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Командир специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР, Герой России Замид Чалаев, совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления и взяли под контроль город», — говорится в сообщении.

Ранее он сообщал о том, что союзные силы вошли в Лисичанск и находятся в центре города.

Позднее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что там остаются локальные очаги сопротивления украинских военных, которые пытаются держать определенные участки местности.

В офисе Зеленского признали окончательную потерю Северодонецка

Также сообщалось, что в окруженном Лисичанске находятся более двух тысяч украинских военных, которые защищают иностранных наемников.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Андрей Марочко,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
62
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители