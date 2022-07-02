Кадыров сообщил о взятии под контроль Лисичанска

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска взяли под контроль город Лисичанск на северо-западе Луганской области.

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«Командир специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР, Герой России Замид Чалаев, совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления и взяли под контроль город», — говорится в сообщении.

Ранее он сообщал о том, что союзные силы вошли в Лисичанск и находятся в центре города.

Позднее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что там остаются локальные очаги сопротивления украинских военных, которые пытаются держать определенные участки местности.

Также сообщалось, что в окруженном Лисичанске находятся более двух тысяч украинских военных, которые защищают иностранных наемников.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.