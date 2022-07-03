Украинская армия за ночь дважды обстреляла Мелитополь

"Мелитополь под обстрелом. <...>. [ВСУ] дважды за ночь (около 03:00 мск и 04:45 мск) <...> нанесли удары по мирному городу из РСЗО большой дальности. В первый раз около восьми-десяти попаданий, а во второй - восемь", - сообщил Рогов.