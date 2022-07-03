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50 минут назад

Украинская армия за ночь дважды обстреляла Мелитополь

ТАССиещё 5

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье дважды обстреляли Мелитополь в Запорожской области, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Украинская армия за ночь дважды обстреляла Мелитополь
Фото: ReutersReuters

"Мелитополь под обстрелом. <...>. [ВСУ] дважды за ночь (около 03:00 мск и 04:45 мск) <...> нанесли удары по мирному городу из РСЗО большой дальности. В первый раз около восьми-десяти попаданий, а во второй - восемь", - сообщил Рогов.

По его мнению, этим обстрелом командование Украины пытается отвлечь внимание от разгрома своей группировки в ЛНР и поражения под Лисичанском.

Информация о пострадавших в результате обстрела пока не поступала.

Армия,Владимир Рогов,
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