Украинская армия за ночь дважды обстреляла Мелитополь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье дважды обстреляли Мелитополь в Запорожской области, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Мелитополь под обстрелом. <...>. [ВСУ] дважды за ночь (около 03:00 мск и 04:45 мск) <...> нанесли удары по мирному городу из РСЗО большой дальности. В первый раз около восьми-десяти попаданий, а во второй - восемь", - сообщил Рогов.
По его мнению, этим обстрелом командование Украины пытается отвлечь внимание от разгрома своей группировки в ЛНР и поражения под Лисичанском.
Информация о пострадавших в результате обстрела пока не поступала.