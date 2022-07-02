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28 минут назад

В офисе Зеленского оценили возможность «наступления из Белоруссии»

Lenta.ruиещё 1

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оценил возможность «наступления из Белоруссии». Подобные сообщения он назвал спекуляцией, однако заметил, что Киев готов к любым сценариям. Своим мнением на эту тему он поделился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В офисе Зеленского оценили возможность «наступления из Белоруссии»
Фото: Alexander Ermochenko / ReutersAlexander Ermochenko / Reuters

«О всех этих спекуляциях, что буквально завтра или послезавтра, или послепослезавтра обязательно начнется нападение. (...) Мы точно понимаем, что происходит на территории Белоруссии, к любым сценариям готовы. У нас все с оборонной точки зрения на границе Украина — Беларусь готово к этому», — подчеркнул Подоляк.

По его словам, информация о возможной эскалации со стороны Минска распространяется, чтобы увеличить панику среди украинцев. Подоляк также заявил, что в случае реальной угрозы власти обязательно заранее предупредят об этом граждан.

Лукашенко раскрыл подробности спецоперации Белоруссии на Украине

Ранее 17 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не станет отправлять свои войска на территорию Украины, но ответит, если та попытается ударить по белорусской территории.

По словам политика, Белоруссия заинтересована «не влезть по уши в конфликт», а чтобы тот «поскорее закончился». При этом, если украинская армия перейдет «красную линию», Минск готов отреагировать незамедлительно.

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