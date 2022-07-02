«В том, что подобного рода планы (атака на Крымский мост – прим. ВЗГЛЯД) в Киеве существуют, сомневаться не приходится. Полагаю, что Россия адекватно оценивает степень угрозы по всем линиям возможных диверсий либо атак. Предпринимаются необходимые меры, в том числе по усилению обороны. Думаю, что главная угроза, это не диверсионно-террористические акты, поскольку органы ФСБ , Росгвардии , МВД обеспечивают необходимый комплекс противодиверсионных мероприятий, а все-таки дальние ракетные удары», – цитирует Ura.ru Коротченко.

«Крымский мост прикрывают как дальнобойные зенитные системы С-400, так и зенитно-ракетные комплексы ближнего рубежа обороны «Тор-М2» со 100% вероятностью поражения целей в зоне своей ответственности. Очевидно, что в свете возможного поступления дальнобойных систем американского производства в ВСУ есть необходимость усилить противовоздушное прикрытие», – добавил он.

Военный эксперт отметил, что сегодня США поставили Украине РСЗО M142 HIMARS с ограниченной дальностью поражения, но нельзя исключать, что Украине могут быть поставлены боекомплекты с максимальной дальностью поражения до 300 километров. Коротченко считает, что нужно наращивание многослойной системы ПВО на южных рубежах России и особенно для прикрытия Крымского моста, как важнейшее инфраструктурное сооружение.