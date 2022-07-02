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4 часа назад

Израиль нанес ракетные удары по провинции Сирии

Lenta.ru

Израиль нанес ракетные удары по провинции Тартус в Сирии, пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Сирии.

Израиль нанес ракетные удары по провинции Сирии
Фото: ReutersReuters

«Утром израильский противник совершил воздушную агрессию несколькими ракетами, выпущенными со стороны Средиземного моря», — говорится в заявлении ведомства.

Удар нанесли к западу от ливанского города Триполи по нескольким птицефермам в районе города Эль-Хамидия к югу от Тартуса.

В результате атаки двое мирных жителей, включая женщину, получили ранения.

Ранее Россия решительно осудила авиаудары ВВС Израиля по аэропорту сирийской столицы, в результате которого был нанесен серьезный материальный ущерб. В МИД России назвали провокационным израильское нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры. «Требуем от израильской стороны прекратить эту порочную практику», — говорится в сообщении МИД.

В результате авиаудара была повреждена взлетно-посадочная полоса, для восстановления которой, по оценкам сирийских технических служб, может потребоваться значительное время.

Армия,МИД России,
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