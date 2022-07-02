Штат Нью-Йорк ужесточил правила хранения оружия

Пресс-служба губернатора штата Нью-Йорк заявила, что правительство штата ужесточило правила хранения оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Губернатор Кэти Хокул сегодня подписала знаковый закон об ужесточении законодательства Нью-Йорка, касающегося оружия и ограничений на скрытое ношение оружия", - говорится в заявлении.
В публикации отмечается, что штат предпринял шаги для устранения последствий решения Верховного суда и связанного с этим увеличения выдачи лицензий на оружие.
"Новый закон штата Нью-Йорк ограничивает скрытое ношение оружия в общественных местах и в то же время устанавливает, что проживающим на территории частной собственности следует получать разрешение на хранение оружия от ее владельцев", - заявил пресс-служба.
Ранее палата представителей конгресса США одобрила в среду законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. В поддержку инициативы высказались 223 конгрессмена, 204 — против. Голоса разделились по большей части по принципу партийной принадлежности. Законопроект поддерживает правящая в США Демократическая партия, республиканцы выступают против него.