В Бердянске подняли затонувший в марте большой десантный корабль "Саратов"

Большой десантный корабль (БДК) "Саратов", получивший повреждения в результате удара украинской ракетой "Точка-У" и затопленный у причала экипажем, в пятницу подняли в порту Бердянска. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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"Сегодня в порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК "Саратов" проекта 1171 "Тапир", - говорится в сообщении. Рогов напомнил, что корабль получил повреждения в результате обстрела порта 24 марта, когда украинские вооруженные формирования применили ракету "Точка-У".

Как отметил представитель ВГА, затопление корабля было осуществлено экипажем, чтобы в условиях начавшегося пожара избежать детонации находившихся на борту боеприпасов.