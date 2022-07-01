В Бердянске подняли затонувший в марте большой десантный корабль "Саратов"

Большой десантный корабль (БДК) "Саратов", получивший повреждения в результате удара украинской ракетой "Точка-У" и затопленный у причала экипажем, в пятницу подняли в порту Бердянска. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
"Сегодня в порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК "Саратов" проекта 1171 "Тапир", - говорится в сообщении. Рогов напомнил, что корабль получил повреждения в результате обстрела порта 24 марта, когда украинские вооруженные формирования применили ракету "Точка-У".
Как отметил представитель ВГА, затопление корабля было осуществлено экипажем, чтобы в условиях начавшегося пожара избежать детонации находившихся на борту боеприпасов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.