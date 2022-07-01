США выделят Украине новый пакет военной помощи на миллионы долларов

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму около 820 миллионов долларов, заявил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Тодд Бриссил. Об этом пишет РИА Новости.

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«Сегодня днем МиниМинистерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в размере 820 миллионов долларов», — сказал представитель Пентагона.

По его словам, пакет помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.