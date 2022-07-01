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4 часа назад

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на Украину

Lenta.ru

Из международного аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции России на Украине (СВО) отправилась очередная группа добровольцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я уверен, что каждый житель нашей необъятной Родины безмерно гордится ими, поскольку этих молодых людей никто не заставлял брать в руки оружие и сражаться. Они по собственному желанию решили присоединиться к освободительной армии России», — сказал он.

Кадыров добавил, что председатель Парламента республики Магомед Даудов и заместитель министра внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов произнесли традиционную напутственную речь и пожелали бойцам успехов.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Лисичанск имеет большое значение для Киева, так как его занятие Вооруженными силами (ВС) России будет означать поражение украинской стороны на Луганском направлении.

Армия,Магомед Даудов,Рамзан Кадыров,
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