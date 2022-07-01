Польские БМП получат «противотанковые» башни

Министерство национальной обороны Польши планирует подписать контракт на поставку первой партии боевых модулей ZSSW-30 с противотанковым вооружением. Их установят на боевые машины пехоты (БМП) Rosomak, сообщает Defence24.

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

В первой партии польским военным поставят 70 боевых модулей. Всего польская армия получит 341 колесную машину с новым вооружением. Также боевой модуль ZSSW-30 могут установить на перспективную БМП Borsuk.

В арсенал боевого модуля ZSSW-30 входит автоматическая пушка Mk 44/S Bushmaster II калибра 30 миллиметров и пулемет UKM-2000C. Также ZSSW-30 получил установку для запуска двух противотанковых управляемых ракет Spike LR.

Колесная машина Rosomak является польской модификацией финской боевой бронированной машины Patria AMV. Базовая версия плавающей бронемашины Rosomak отличается отсутствием дополнительного бронирования.

Ранее стало известно, что правительство Словакии приняло решение о приобретении гусеничных боевых машин пехоты CV90 Mk IV. Новые БМП заменят машины BVP-1 и BVP-2.