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1 час назад

США обвинили в построении «Азиатского НАТО»

Газета.Ru

КНДР обвинила США в построении агрессивного военно-политического блока с целью сдерживать своих геополитических конкурентов. Об этом сообщает The Guardian.

США обвинили в построении «Азиатского НАТО»
Фото: U.S. Air ForceU.S. Air Force

Таким образом Пхеньян отреагировал на планы США, Кореи и Японии провести совместные учения недалеко от Гавайских островов в августе.

«США одержимы военным сотрудничеством со своими марионетками, игнорируя основные требования безопасности и озабоченности стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — пишет государственное информагентство КНДР ЦТАК.

В заявлении информагентства также осуждалось желание Вашингтона создать азиатский аналог НАТО.

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«Есть жуткие свидетельства того, что черные воды северной Атлантики потревожат спокойствие Тихого океана», — заявил северокорейские политолог Ким Е Мен в интервью ЦТАК.

Ранее король Иордании Абдалла II выступил за создание ближневосточного аналога НАТО.

Армия,В мире,АБДАЛЛА II,Владимир Путин,НАТО,
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