США обвинили в построении «Азиатского НАТО»

КНДР обвинила США в построении агрессивного военно-политического блока с целью сдерживать своих геополитических конкурентов. Об этом сообщает The Guardian.
Таким образом Пхеньян отреагировал на планы США, Кореи и Японии провести совместные учения недалеко от Гавайских островов в августе.
«США одержимы военным сотрудничеством со своими марионетками, игнорируя основные требования безопасности и озабоченности стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — пишет государственное информагентство КНДР ЦТАК.
В заявлении информагентства также осуждалось желание Вашингтона создать азиатский аналог НАТО.
«Есть жуткие свидетельства того, что черные воды северной Атлантики потревожат спокойствие Тихого океана», — заявил северокорейские политолог Ким Е Мен в интервью ЦТАК.
Ранее король Иордании Абдалла II выступил за создание ближневосточного аналога НАТО.