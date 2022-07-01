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3 часа назад

АК-12 превысил норму Минобороны по безостановочной стрельбе

Lenta.ru

Разработанный концерном «Калашников» автомат АК-12 превысил норму Министерства обороны России по безостановочной стрельбе очередями, выдержав 680 выстрелов. Об этом сообщили в Telegram-канале концерна.

АК-12 превысил норму Минобороны по безостановочной стрельбе
Фото: ТАССТАСС

«680 — столько выстрелов выдержал АК-12 в режиме безостановочной стрельбы очередями. Это в три раза превышает норму, установленную требованиями Министерства обороны», — говорится в сообщении.

АК-12 является основным индивидуальным стрелковым оружием Вооруженных сил России. Автомат калибра 5,45 миллиметра получил цевье с планками Пикатинни, которые позволяют устанавливать дополнительное оборудование, и складной телескопический приклад.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что специалисты ЦНИИточмаш рассматривают возможность создания стрелкового оружия со сменными модулями. Это повысит унификацию основных узлов пистолета-пулемета, автомата и винтовки.

В декабре 2021 года стало известно, что «Калашников» выполнил государственный оборонный заказ на поставку автоматов АК-12.

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