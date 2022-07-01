Командующим силами НАТО в Европе стал специалист по России

Новым главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе стал американский генерал Кристофер Каволи, считающийся специалистом по России и свободно говорящий по-русски. Об этом сообщает РИА Новости.
Каволи принял командование европейским командованием США. Церемония вступления в должность прошла в немецком Штутгарте. Ранее в этой должности три года служил Тод Уолтерс. Сам Ковали ранее был главнокомандующим американскими сухопутными силами в Европе и Африке.
Генерал является специалистом по России, свободно владеет русским языком, а также говорит на итальянском и французском. Он также имеет степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.
Ранее президент США Джо Байден заявил о намерении усилить военное присутствие на восточном фланге НАТО. В частности, планируется создать постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Польше. Также будут усилены силы ПВО в Германии и Италии, увеличено число эсминцев в Испании. Кроме того, в Великобританию отправят две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35. Также увеличат число военных в странах Балтии и в Румынии.