Командующим силами НАТО в Европе стал специалист по России

Новым главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе стал американский генерал Кристофер Каволи, считающийся специалистом по России и свободно говорящий по-русски. Об этом сообщает РИА Новости.

Каволи принял командование европейским командованием США. Церемония вступления в должность прошла в немецком Штутгарте. Ранее в этой должности три года служил Тод Уолтерс. Сам Ковали ранее был главнокомандующим американскими сухопутными силами в Европе и Африке.

Генерал является специалистом по России, свободно владеет русским языком, а также говорит на итальянском и французском. Он также имеет степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.