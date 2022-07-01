Депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наши бойцы из сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС», — сказал Черняк.

По словам депутата, операция по отходу с острова была проведена в целях сохранения жизни российских военнослужащих после передачи Западом ствольной и реактивной артиллерии Киеву.

Он также добавил, что теперь никто в мире не сможет обвинить Россию в том, что она блокирует выход судов из украинских портов для создания проблем с продовольствием.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что Вооруженные силы РФ «в качестве шага доброй воли» покинули остров Змеиный. По его словам, так Россия решила продемонстрировать мировому сообществу, что не препятствует созданию гуманитарного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины.