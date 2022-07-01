В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
7 часов назад

В Турции предрекли ответ России на окружение Калининграда

Ura.Ru

Россия может нарастить военное присутствие в Балтийском и Северном морях, если Финляндия и Швеция вступят в Североатлантический альянс. Об этом заявил турецкий журналист Сернур Яссыкая.

В Турции предрекли ответ России на окружение Калининграда
Фото: ТАССТАСС

«Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, единственная российская земля в Прибалтике Калининградская область будет полностью окружена странами НАТО, а Балтийское море превратится в „натовское“ озеро», — заявляет Сернур Яссыкая в своей колонке для Yeni Safak.

По его мнению, Москва может увеличить военное присутствие в Балтийском и Северном морях в ответ на расширение альянса.

Польша решила надавить на Калининград

Журналист отмечает, что восприятие угрозы в Прибалтике будет расти, что может привести к эскалации напряженности между Москвой и странами Запада, а также к укреплению военного сотрудничества России и Китая.

«Военное сближение Москвы и Пекина и расширение НАТО могут спровоцировать новую холодную войну», — резюмировал Яссыкая.

Ранее в Кремле предупредили страны Балтии о последствиях вступления в НАТО. Военный эксперт Владимир Евсеев отметил, что расширение Североатлантического альянса является провокацией войны с Россией. Сенатор Алексей Пушков раскрыл цели Финляндии на период после вступления в НАТО.

18 мая Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО. Однако начало переговоров по расширение альянса заблокировала Турция. После этого В НАТО решили не торопиться с принятием Швеции и Финляндии. Как объяснили военные специалисты, вступление стран в состав Североатлантического альянса отличается от намерений Украины тем, что страны делают это для обороны, а не для притеснения русских. Помимо этого, уточнили собеседники URA.RU, государства не собираются размещать ядерное оружие. Тем не менее, в Балтийское море уже вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО.

Армия,Владимир Евсеев,Алексей Пушков,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители