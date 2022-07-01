В Турции предрекли ответ России на окружение Калининграда

Россия может нарастить военное присутствие в Балтийском и Северном морях, если Финляндия и Швеция вступят в Североатлантический альянс. Об этом заявил турецкий журналист Сернур Яссыкая.

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«Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, единственная российская земля в Прибалтике Калининградская область будет полностью окружена странами НАТО, а Балтийское море превратится в „натовское“ озеро», — заявляет Сернур Яссыкая в своей колонке для Yeni Safak.

По его мнению, Москва может увеличить военное присутствие в Балтийском и Северном морях в ответ на расширение альянса.

Журналист отмечает, что восприятие угрозы в Прибалтике будет расти, что может привести к эскалации напряженности между Москвой и странами Запада, а также к укреплению военного сотрудничества России и Китая.

«Военное сближение Москвы и Пекина и расширение НАТО могут спровоцировать новую холодную войну», — резюмировал Яссыкая.

Ранее в Кремле предупредили страны Балтии о последствиях вступления в НАТО. Военный эксперт Владимир Евсеев отметил, что расширение Североатлантического альянса является провокацией войны с Россией. Сенатор Алексей Пушков раскрыл цели Финляндии на период после вступления в НАТО.