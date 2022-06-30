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9 минут назад

В ДНР заявили о попытке Украины сорвать обмен пленными

Lenta.ru

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил власти Украины в попытке сорвать обмен 144 пленных военных из России и ДНР на такое же число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

В ДНР заявили о попытке Украины сорвать обмен пленными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пушилин заявил, что, по данным властей ДНР, украинские пленные, переданные Киеву со стороны республики, не были замешаны в военных преступлениях. При этом он заверил, что выдача Украине в рамках обмена бойцов батальона «Азов» не отменяет будущего трибунала над военными преступниками.

29 июня сообщалось, что между Россией, ДНР и Украиной состоялся обмен пленными по формуле «144 на 144». Известно, что среди обменянных военных были бойцы украинских националистических батальонов. В Минобороны РФ уточнили, что обмен произошел по личному приказу российского президента Владимира Путина.

Армия,Денис Пушилин,Владимир Путин,Минобороны России,
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