В ДНР заявили о попытке Украины сорвать обмен пленными

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил власти Украины в попытке сорвать обмен 144 пленных военных из России и ДНР на такое же число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

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Пушилин заявил, что, по данным властей ДНР, украинские пленные, переданные Киеву со стороны республики, не были замешаны в военных преступлениях. При этом он заверил, что выдача Украине в рамках обмена бойцов батальона «Азов» не отменяет будущего трибунала над военными преступниками.