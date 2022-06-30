Генштаб ВСУ объявил о намерении взять под контроль остров Змеиный

Заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов заявил, что ВСУ намерены взять под контроль остров Змеиный. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Противник покинул остров. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет… В планах ВСУ есть установление физического контроля всего острова, на данный момент мы его контролируем с помощью нашего оружия", - заявил Громов.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 30 июня российские Вооруженные силы после выполнения поставленных задач вывели находящийся на острове Змеиный гарнизон. В министерстве подчеркнули, что теперь слово за Украиной, которая до сих пор не разминировала черноморское побережье у своих берегов, включая припортовые акватории.