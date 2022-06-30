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1 час назад

Генштаб ВСУ объявил о намерении взять под контроль остров Змеиный

Газета.Ru

Заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов заявил, что ВСУ намерены взять под контроль остров Змеиный. Об этом сообщает РИА "Новости".

Генштаб ВСУ объявил о намерении взять под контроль остров Змеиный
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Противник покинул остров. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет… В планах ВСУ есть установление физического контроля всего острова, на данный момент мы его контролируем с помощью нашего оружия", - заявил Громов.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 30 июня российские Вооруженные силы после выполнения поставленных задач вывели находящийся на острове Змеиный гарнизон. В министерстве подчеркнули, что теперь слово за Украиной, которая до сих пор не разминировала черноморское побережье у своих берегов, включая припортовые акватории.

В Госдуме назвали условия возвращения войск на остров Змеиный

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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