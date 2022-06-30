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16 минут назад

Чехия заявила о готовности обучать украинских военных

Lenta.ruиещё 1

Украинские военные могли бы обучаться владению новой боевой техникой в Чехии, заявила глава чешского министерства обороны Яна Чернохова, передает iDNES.cz.

Еще одна страна в Европе заявила о готовности обучать украинских военных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, на сегодняшний день проходят интенсивные переговоры о том, каким образом Чехия могла бы участвовать в обучении солдат Украины.

«Нельзя закрывать глаза на то, что происходит на востоке от нас. И там чешская армия и наше Минобороны играют значительную роль в том, что касается военной помощи, а также поставок гуманитарных материалов», — заявила она на церемонии введения в должность нового начальника ГеншГенштаба чешской армии Карела Ржегки.

Отмечается, что подобное обучение украинские военнослужащие уже проходят в Великобритании и Германии.

Ранее президент Чехии Милош Земан предположил, что конфликт на Украине может затянуться и перерасти в войну на истощение, которая завершится компромиссом. По его мнению, развязку конфликта мир увидит нескоро.

Армия,В мире,Милош Земан,Генштаб,
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