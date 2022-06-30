Еще одна страна в Европе заявила о готовности обучать украинских военных

«Нельзя закрывать глаза на то, что происходит на востоке от нас. И там чешская армия и наше Минобороны играют значительную роль в том, что касается военной помощи, а также поставок гуманитарных материалов», — заявила она на церемонии введения в должность нового начальника ГеншГенштаба чешской армии Карела Ржегки.