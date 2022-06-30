Минобороны показало боевую работу «Солнцепека» на Украине

Российские военные применяют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» в ходе специальной военной операции на Украине для уничтожения укреплений противника. Министерство обороны России показало боевую работу «Солнцепека» Западного военного округа, который уничтожил укрепленные опорные пункты.

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На записи видно, как машина занимает позицию и производит выстрелы.

«После выполнения боевой задачи экипажи ТОС-1А "Солнцепек" в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки», — отметили в сообщении.

В ведомстве добавили, что высокую точность залповой стрельбы обеспечивает прямое визирование пусковой установки на цель и автоматизированное наведение на дальности стрельбы в несколько километров.

Установка несет 24 термобарических снаряда, которые могут поразить площадь до 40 тысяч квадратных метров. Поражение противника обеспечивают осколки, повышенное давление и высокая температура.

Ранее в публикации «Красной Звезды» рассказали о ремонте ТОС-1А «Солнцепек» в полевых условиях. Ремонтная рота вернула машину в строй менее чем за сутки.