В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
39 минут назад

Назван возможный срок появления у США гиперзвукового оружия

Lenta.ru

Для создания гиперзвуковых ракет США необходимо решить проблему с двигателями, на это уйдет несколько лет. Срок возможного появления у Пентагона гиперзвукового оружия в разговоре с «Лентой.ру» назвал эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Назван возможный срок появления у США гиперзвукового оружия
Фото: US Air ForceUS Air Force

Олег Глазунов, эксперт Ассоциации военных политологов

В ближайшие пять лет точно у них ничего не появится

«В последнее время они закупали двигатели для своих ракет у нас. Первые ракетные технологии стали появляться в 1950-х годах, за 70 лет они не смогли создать полноценный ракетный двигатель. Что вы хотите, чтобы они за пять лет создали такой полноценный двигатель? Только стендовые испытания идут три года. Нет, это нереально», — сказал он.

По мнению Олега Глазунова, процесс создания гиперзвукового оружия Соединенными Штатами тормозят введенные ими антироссийские ограничительные меры в сфере высоких технологий.

Олег Глазунов, эксперт Ассоциации военных политологов

То, что они ввели санкции, — это выстрел самим себе в ногу. В техническом отношении и именно в ракетостроении они очень сильно отстают. Двигатели для своих ракет они берут у нас

При этом найти подходящие комплектующие у других производителей невозможно, уверен специалист.

«Они все время закупали их у нас. А кто еще может делать? Ни англичане, ни французы, ни немцы не могут. Это совершенно другие технологии. Наука не может развиваться революционно, что раз — и ты стал производить ракеты, это должно двигаться эволюционно. У них нет научной базы и нормальных ученых, кто мог бы это сделать», — заключил аналитик.

Пентагон провел неудачные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты на Гавайях. После запуска возникла проблема, сообщили в американском военном ведомстве.

«Сбой произошел после включения двигателя на прототипе», — сказал представитель Военно-морских сил США Тим Горман.

Армия,Олег Глазунов,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители