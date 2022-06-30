Назван возможный срок появления у США гиперзвукового оружия

«Они все время закупали их у нас. А кто еще может делать? Ни англичане, ни французы, ни немцы не могут. Это совершенно другие технологии. Наука не может развиваться революционно, что раз — и ты стал производить ракеты, это должно двигаться эволюционно. У них нет научной базы и нормальных ученых, кто мог бы это сделать», — заключил аналитик.