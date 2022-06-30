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29 минут назад

Кадыров сообщил о начале спецоперации в Лисичанске

ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале спецоперации по освобождению от националистов Лисичанска в Луганской Народной Республике и показал новую технику.

Кадыров сообщил о начале спецоперации в Лисичанске
Фото: ТАССТАСС

"В Лисичанске уже начали специальную операцию. Специалисты не дают прогнозы, когда можно завершить спецоперацию, которую начали в Лисичанске. Я, как не специалист, говорю, сегодня - завтра мы там закончим. Вот новая техника, новые силы", - сказал Кадыров.

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Он добавил, что 29 июня российские спецподразделения добились хороших результатов в Лисичанске, взяли много пленных и иностранного оружия.

Армия,Рамзан Кадыров,
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