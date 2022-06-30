Минобороны заявило об уничтожении более 80 наемников на Украине

За последние сутки Воздушно-космические силы РФ уничтожили более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов и 300 мин в результате удара в Николаеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, 28 июня был уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» в районе Днепропетровска, а в Харькове — два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны, где размещалось до 140 человек личного состава.

В ДНР безвозвратные потери в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад составили более 50 процентов, а 13 военнослужащих одного из батальонов самовольно оставили занимаемые позиции из-за недостаточного снабжения.

Также в Минобороны сообщают об уничтожении пяти складов с боеприпасами и вооружением в Днепропетровской области и ДНР, поражении двух взводов «Урагана» и «Града», двух артиллерийских взводов «Гиацинт-Б» в ДНР.

В воздухе сбиты два Су-25 в Днепропетровской и Херсонской областях, уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1» на огневой позиции в районе Одессы и радиолокационная станция ЗРК С-300 в Днепропетровской области. Также сбит самолет Су-27 в ДНР и девять беспилотников в ДНР и Харьковской области.