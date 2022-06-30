Российский гарнизон выведен с острова Змеиный. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны, вывод российских войск с острова был произведен в качестве жеста доброй воли ради демонстрации нежелания препятствовать вывозу зерна из Украины. Генерал отметил, что поставленные перед гарнизоном задачи были выполнены.

«Мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — объявил представитель Минобороны.