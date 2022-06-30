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3 часа назад

Минобороны России объявило о выводе гарнизона с острова Змеиный

Lenta.ru

Российский гарнизон выведен с острова Змеиный. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны, вывод российских войск с острова был произведен в качестве жеста доброй воли ради демонстрации нежелания препятствовать вывозу зерна из Украины. Генерал отметил, что поставленные перед гарнизоном задачи были выполнены.

«Мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — объявил представитель Минобороны.

Остров Змеиный: Тысячелетняя битва за крохотный клочок суши

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

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