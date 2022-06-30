Представитель Пентагона Тим Горман высказался о лётных испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты. Это то самое тестирование, которое должно было пройти на Гавайях.

По словам представителя Минобороны США, мероприятие было признано провальным. Никаких подробностей в ведомстве не назвали — известно лишь, что испытания потерпели неудачу из-за неназванных проблем с запуском ракеты.

Американские издания пишут, что это уже вторая попытка запустить гиперзвуковую ракету, которую инженеры разрабатывают в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS).