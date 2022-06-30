«Во-первых, нужно понимать, что журналист говорит все же гипотетически, — подчеркнул Цеков. — То, что наша армия сильна и так должны понимать все страны НАТО и стараться не провоцировать Россию. Но провоцируют они постоянно, это мы наблюдаем еще с начала расширения альянса на восток. В любом случае, в случае конфликта мы выиграем не только у Прибалтики, но и у НАТО в целом, в этом я не сомневаюсь».