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1 час назад

Территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР

Елена Прошина

Союзные силы России и ЛНР взяли территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Лисичанска под свой контроль. Зачистка в районе прошла успешно. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника.

В ЛНР заявили о взятии под контроль НПЗ Лисичанска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, все значимые пути в город и из него контролируют союзные силы России и Луганской Народной Республики. Трасса Лисичанск-Артемовск полностью перекрыта.

Мирошник сообщил, что перестрелки в промышленной зоне завода длились несколько дней.

«Сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода», — заявил посол и добавил, что украинские солдаты при отступлении оставили свою технику.

Армия,Родион Мирошник,
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