В ЛНР заявили о взятии под контроль НПЗ Лисичанска

Союзные силы России и ЛНР взяли территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Лисичанска под свой контроль. Зачистка в районе прошла успешно. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника.

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По его словам, все значимые пути в город и из него контролируют союзные силы России и Луганской Народной Республики. Трасса Лисичанск-Артемовск полностью перекрыта.

Мирошник сообщил, что перестрелки в промышленной зоне завода длились несколько дней.