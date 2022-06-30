В ЛНР заявили о взятии под контроль НПЗ Лисичанска

Союзные силы России и ЛНР взяли территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Лисичанска под свой контроль. Зачистка в районе прошла успешно. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника.
По его словам, все значимые пути в город и из него контролируют союзные силы России и Луганской Народной Республики. Трасса Лисичанск-Артемовск полностью перекрыта.
Мирошник сообщил, что перестрелки в промышленной зоне завода длились несколько дней.
«Сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода», — заявил посол и добавил, что украинские солдаты при отступлении оставили свою технику.