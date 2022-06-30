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24 минуты назад

Зеленский назвал тяжелой ситуацию для украинских войск в Донбассе

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска находятся в тяжелой ситуации в Донбассе. Прежде всего это относится к районам таких городов, как Лисичанск, Авдеевка, и Артемовск (Бахмут), сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение, опубликованное в Telegram-канале его офиса.

Зеленский назвал тяжелой ситуацию для украинских войск в Донбассе
Фото: ReutersReuters

Зеленский подчеркнул, что правительство Украины делает все возможное, чтобы вовремя получить современные артиллерийские системы от западных союзников. Только так украинские военнослужащие смогут «надлежащим образом ответить» на наступательные действия войск Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), пользующихся поддержкой Вооруженных сил России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские солдаты вошли в Лисичанск. Он выразил уверенность, что город в скором времени «будет освобожден от украинских оккупантов». Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко при этом допустил, что силы ЛНР и ВС РФ могут уже взять Лисичанский НПЗ. Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в свою очередь заявил, что военнослужащие РФ и ЛНР перекрыли трассу, соединяющую Артемовск и Лисичанск, поэтому поставки ВСУ полностью прерваны.

Армия,Виталий Киселев,Андрей Марочко,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,Верховный суд,Правительство Украины,
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