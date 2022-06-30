Зеленский назвал тяжелой ситуацию для украинских войск в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска находятся в тяжелой ситуации в Донбассе. Прежде всего это относится к районам таких городов, как Лисичанск, Авдеевка, и Артемовск (Бахмут), сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение, опубликованное в Telegram-канале его офиса.

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Зеленский подчеркнул, что правительство Украины делает все возможное, чтобы вовремя получить современные артиллерийские системы от западных союзников. Только так украинские военнослужащие смогут «надлежащим образом ответить» на наступательные действия войск Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), пользующихся поддержкой Вооруженных сил России.