Великобритания увеличит расходы на оборону

"Нам необходимо в долгосрочной перспективе инвестировать в жизненно важные технологии, такие как боевая авиация, одновременно адаптируясь к более опасному и более конкурентному миру. Судя из объема инвестиций, которые мы предлагаем реализовать, к концу десятилетия мы достигнем 2,5% ВВП на оборону", — приводит агентство слова Джонсона.