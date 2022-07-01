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7 часов назад

Великобритания увеличит расходы на оборону до 2,5% ВВП

Газета.Ruиещё 1

Великобритания увеличит расходы на оборону до 2,5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) к концу этого десятилетия. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, выступая на пресс-конференции на саммите НАТО в Мадриде, передает Reuters.

Великобритания увеличит расходы на оборону
Фото: APAP

"Нам необходимо в долгосрочной перспективе инвестировать в жизненно важные технологии, такие как боевая авиация, одновременно адаптируясь к более опасному и более конкурентному миру. Судя из объема инвестиций, которые мы предлагаем реализовать, к концу десятилетия мы достигнем 2,5% ВВП на оборону", — приводит агентство слова Джонсона.

По данным телеканала ITV News, общий уровень военных расходов Соединенного королевства в следующие десятилетия вырастет на 55 млрд фунтов стерлингов. Ранее в канцелярии Джонсона заявили, что правительство Великобритании выделит дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов ($1,2 млрд) на оказание военной помощи Украине.

В новый пакет помощи войдут комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты и "инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы".

В документе говорится, что британская инициатива не только поможет Киеву но и "поддержит процветающую оборонную отрасль Соединенного Королевства". Также премьер-министр обещал "всецело поддерживать украинский народ", чтобы гарантировать, что Россия "потерпит поражение на Украине".

Армия,Борис Джонсон,НАТО,
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