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28 минут назад

Кадыров сообщил о входе передовых групп военных в Лисичанск

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что первые передовые группы вошли в Лисичанск. Об этом он написал в своем Telegram.

Кадыров сообщил о входе передовых групп военных в Лисичанск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Особого времени это не займёт. Хотя украинские нацики снова расскажут нам сказки об окопавшихся бандеровцах, которые лопатами будут отбивать атаки союзных войск», — заявил он.

Ранее о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово отступают из Лисичанска, рассказал помощник главы министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев. По его словам, ночью из города в сторону Северска вышли 500 украинских бойцов и 74 наемника.

Армия,Виталий Киселев,Рамзан Кадыров,
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