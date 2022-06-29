Борисов рассказал об успехах российских боевых лазеров

«Я вам выдам один секрет. Речь действительно шла о серьезных наших достижениях в области нитридных лазеров, мы сделали очень серьезный задел по отношению даже к мировым достижениям. Я думаю, что этот задел — примерно 3-5 лет. Удалось найти интересные технические решения, в том числе решения, как определенную удельную мощность донести до объекта, как удержать луч... Там много всяких ухищрений», — сообщил Борисов на форуме «Инженеры будущего».