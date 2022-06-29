Пленный американский наемник рассказал о подготовке к боевым действиям

Плененный российскими военными воевавший на стороне Украины американский наемник Александр Дрюке заявил, что их тренировали иностранные инструкторы.

«В территориальной обороне мы были очень изолированы как иностранцы, у нас были иностранцы в качестве командующих… я не особо видел их взаимодействия. Были местные и иностранцы из довольно многих стран», – передает его слова РИА «Новости».

Дрюке добавил, что во время подготовки на Украине он встречал людей из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, а также Бразилии и других стран Латинской Америки.

По его словам, во время боевых действий на Украине он никогда не стрелял.