Пленный американский наемник рассказал о подготовке к боевым действиям

Плененный российскими военными воевавший на стороне Украины американский наемник Александр Дрюке заявил, что их тренировали иностранные инструкторы.
«В территориальной обороне мы были очень изолированы как иностранцы, у нас были иностранцы в качестве командующих… я не особо видел их взаимодействия. Были местные и иностранцы из довольно многих стран», – передает его слова РИА «Новости».
Дрюке добавил, что во время подготовки на Украине он встречал людей из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, а также Бразилии и других стран Латинской Америки.
По его словам, во время боевых действий на Украине он никогда не стрелял.
Напомним, двое американских наемников в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Дрюке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.