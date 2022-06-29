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59 минут назад

Американский наемник заявил, что на Украине их готовили иностранцы

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Плененный российскими военными воевавший на стороне Украины американский наемник Александр Дрюке заявил, что их тренировали иностранные инструкторы.

Пленный американский наемник рассказал о подготовке к боевым действиям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В территориальной обороне мы были очень изолированы как иностранцы, у нас были иностранцы в качестве командующих… я не особо видел их взаимодействия. Были местные и иностранцы из довольно многих стран», – передает его слова РИА «Новости».

Дрюке добавил, что во время подготовки на Украине он встречал людей из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, а также Бразилии и других стран Латинской Америки.

По его словам, во время боевых действий на Украине он никогда не стрелял.

Напомним, двое американских наемников в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Дрюке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.

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